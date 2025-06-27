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ماكرون: “السيناريو الأسوأ” خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي بعد الضربات الأميركية

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، من أنّ “السيناريو الأسوأ” بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتّحدة على البرنامج النووي الإيراني يتمثّل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون ” إنّ مثل هكذا سيناريو “سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا”، مشيرا إلى أنّه وفي مسعى منه للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي يعتزم التحدّث خلال الأيام المقبلة مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.

وأوضح ماكرون أنّه أطلع ترامب على المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين “في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية”.

وقال: “نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأنّ الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي” من جانب إيران.

وتابع الرئيس الفرنسي “لقد شعرتُ بأنّ الرئيس ترامب مصمّم وراغب جدا” بشأن التوصل إلى نهاية للحرب في غزة و”مدرك لأهمية وقف إطلاق النار” بين “إسرائيل” وحماس في قطاع غزّة المدمر و المحاصر.

وعلى صعيد متّصل، قال ماكرون إنّه يريد أن ينظّم “في أقرب وقت ممكن” مؤتمر الأمم المتّحدة لإحياء “حلّ الدولتين”.

وكان هذا المؤتمر مقررا في حزيران/يونيو الجاري، لكنّه أُرجئ بسبب الحرب بين إيران و الكيان الاسرائيلي. وكانت فرنسا تعتزم خلال هذا المؤتمر أن تعترف بالدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفرنسي “سألتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بوليّ العهد السعودي” الأمير محمد بن سلمان الذي سيتشارك مع فرنسا رئاسة هذا المؤتمر، وذلك “لمناقشة موعد محتمل معه”، معربا عن أمله في تنظيم هذا المؤتمر في تمّوز/يوليو المقبل.

المصدر: وكالات