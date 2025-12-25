الخميس   
    لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة رضا مهدي

      نعت لجنة دعم المقاومة في فلسطين باسم رئيسها واعضائها ممثل هيئة علماء جبل عامل  العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي الذي كان واحدا من اركان اللجنة وأحد مؤسسيها بعد معاناة مع المرض.

      وقالت في بيان: ” العلامة الراحل عرج الى الملكوت الاعلى بعد عقود امضاها في العلم والجهاد وفي خدمة المجاهدين والمرابطين على ثغور المقاومة الاسلامية فكان لهم العون والملهم وكان لهم الاب والسند في العلم والارشاد والتوجيه”.

      أضافت: “حمل العلامة الراحل قضية فلسطين واسراها البواسل وشهدائها الابرار في عقله ولسانه وقلبه فكانت غزة والقدس والضفة والمسجد الاقصى حاضرة معه دوما في المنتديات المحلية  والمؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية من دول عربية واسلامية. جال في مخيمات اللاجئين ودافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد حرب التجويع والابادة التي نفذها العدو الغادر ابان معركة طوفان الاقصى”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام