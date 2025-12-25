الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في القدس والضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية المحتلة، طالت نحو 30 فلسطينيًّا، أُفرج عن عدد منهم لاحقًا بعد إخضاعهم لتحقيق ميداني.

وأعلن جيش الاحتلال اعتقال أربعة فلسطينيين في بلدة جيوس شرق قلقيلية بزعم “التخطيط لهجمات”، إضافة إلى اعتقال آخرين في سلفيت، فيما واصلت القوات اقتحام أحياء في قلقيلية واعتقلت شابًا بعد دهم منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوّات الاحتلال الكاتب والباحث السياسي والأسير المحرر “ساري عرابي في بلدة رافات، إلى جانب إعادة اعتقال محررين آخرين خلال اقتحامات طالت عارورة، قراوة بني زيد، مخيم الجلزون وكفر عقب شمال القدس.

وامتدت الاقتحامات إلى نابلس وبيت لحم والبيرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالتزامن مع هجمات شنّها مستوطنون على منازل الفلسطينيين شرق سعير، أسفرت عن إصابة طفلة رضيعة وإحراق مركبات والاعتداء على منازل الأهالي.

