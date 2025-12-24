الأربعاء   
   24 12 2025   
   3 رجب 1447   
   بيروت 22:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    وسط حديث عن اختطافه… عائلة أحمد شكر تطالب الدولة بكشف الحقيقة

    غموض يلف مصير النقيب المتقاعد أحمد شكر وعائلته ترفع الصوت
    تقرير : منى طحيني

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 24-12-2025

    مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأربعاء في 24-12-2025

    رجي يتكلم بالإنكليزية مُترجماً مواقف عبرية

    رجي يتكلم بالإنكليزية مُترجماً مواقف عبرية

    قانون الفجوة المالية وسط اعتراضات سياسية واسعة

    قانون الفجوة المالية وسط اعتراضات سياسية واسعة