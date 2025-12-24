مكتب الشؤون البلدية في حركة أمل هنأ بـ”الميلاد” ونوّه بصرف أموال عائدات الخلوي للبلديات

توجه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل في بيان له الأربعاء إلى “اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً، بأصدق التهاني والتبريكات لمناسبة الأعياد المجيدة”، متمنياً “لهم وللوطن لبنان دوام الأمن والأمان والسلام والاستقرار، وأن تشكّل هذه المناسبات محطة أمل وتجدد في مسيرة النهوض الوطني”.

كما تقدّم المكتب “بالشكر والتقدير إلى وزيري المال والداخلية والبلديات ياسين جابر وأحمد الحجار، على إنجاز قرار صرف أموال عائدات الهاتف الخلوي عن العام 2024 لصالح الاتحادات والبلديات، لما لهذا القرار من أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة البلديات على الاستمرار في أداء دورها الإنمائي والخدماتي تجاه المواطنين، وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة التي قام بها المكتب لهذا الملف، التزاماً بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري”.

وأمل المكتب “بالإسراع بتحويل هذه الأموال إلى حسابات الاتحادات والبلديات قبل نهاية العام الحالي، بما يتيح لها تسديد المستحقات المترتبة عليها ودفع رواتب الموظفين والعاملين، ليتمكّنوا من مشاركة عائلاتهم فرحة العيد أسوة بسائر العمال والموظفين”، وأكد “استمراره في متابعة كل ما من شأنه دعم البلديات وتعزيز صمودها في هذه المرحلة الدقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام