رصاص الاحتلال واعتداء المستوطنين يصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة

أصيب 3 فلسطينيين، جراء إطلاق جيش العدو الإسرائيلي النّار على مركبة قرب حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الإصابات “إحداها بالرصاص الحي في اليد، فيما أصيب الآخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار”.

من جهتها، ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا الرصاص باتجاه المركبة أثناء مرورها قرب حاجز عورتا، وبيّنت المصادر أن “المركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينيين من سكان بلدة بيت دجن شرقي نابلس”.

كما أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين ونُحرت عدة أغنام، جراء هجوم عنيف نفذه مستوطنون صهيونيون على منزل في بلدة السموع بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 621 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصعيد متواصل ينفذه جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا.

