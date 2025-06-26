لبنان

وفد من مخاتير منطقة بيروت زار السفارة الايرانية مباركا الانتصار

استقبل القائم بأعمال سفارة الايرانية في بيروت توفيق صمدي الخميس وفدا من مخاتير منطقة بيروت، حضر متضامناً ومباركا بالإنتصار الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني.

وبالمناسبة، شدد صمدي على أن “هذا الإنتصار المحقق ليس إنتصاراً لإيران فحسب بل هو إنتصار لجبهة المقاومة ككل ولجميع المقاومين في إيران ولبنان وفلسطين واليمن والعراق وسائر ساحات الجهاد ضد الصهاينة والمستكبرين”.

واضاف صمدي ان “أصل هذه المعركة، في جوهرها، ليس فقط بين كيان محتل عدواني بكينونته وطبيعته ودولة مستقلة آلت على نفسها دعم المستضعفين والمظلومين في العالم، بل هي صراع بين مشروعين: مشروع الهيمنة الأميركية ـ الصهيونية، الذي يريد إبقاء منطقتنا خاضعة، ممزقة، منهوبة القرار، ومشروع المقاومة والاستقلال والكرامة، الذي تقوده شعوب المنطقة الحرة، وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حلفائها الطبيعيين في جبهة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام