لبنان

ماسك اتصل بالرئيس عون وأعرب عن رغبته بالاستثمار في لبنان

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “تيسلا وسبايس إيكس” ومنصة “إيكس” إيلون ماسك الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.

وأبدى ماسك رغبته في أن “تكون شركاته حاضرة في لبنان وهو ما رحب به الرئيس عون”، وأكد على “تقديم التسهيلات الممكنة في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية”.

وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً له على الدعوة، وواعدا “بتلبيتها في أول فرصة مناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام