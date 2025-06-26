الخميس   
   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    ماسك اتصل بالرئيس عون وأعرب عن رغبته بالاستثمار في لبنان

      تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “تيسلا وسبايس إيكس” ومنصة “إيكس” إيلون ماسك الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.

      وأبدى ماسك رغبته في أن “تكون شركاته حاضرة في لبنان وهو ما رحب به الرئيس عون”، وأكد على “تقديم التسهيلات الممكنة في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية”.

      وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت، وردّ ماسك شاكراً له على الدعوة، وواعدا “بتلبيتها في أول فرصة مناسبة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام