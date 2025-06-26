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السيد الحوثي دعا الشعب اليمني للخروج المليوني نصرة لفلسطين ومباركة للانتصار الإيراني

دعا قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي “الشعب اليمني العزيز للخروج المليوني العظيم والواسع الكبير يومَ غد الجمعة، في افتتاح العام الهجري الجديد بميدان السبعين في العاصمة صنعاء وعموم ساحات الجمهورية”.

وأَمل السيد الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر التطورات والمستجدات الخميس أن “يكونَ الخروجُ المليوني عظيما نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ومباركةً للشعب الإيراني في الانتصار العظيم والثبات في الجهاد”.

وقال السيد الحوثي “في بداية العام الهجري الجديد أقولُ لشعبنا العزيز يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، دوركم ومشروعكم مرتبطٌ بالإسلام في تجسيد قيمه وحمل رايته والجهاد في سبيل الله، صِلوا الحاضرَ بالماضي العظيم والمشرف ولا تبتغوا عنه بدلًا”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن “الخروجَ المليوني غدًا(الجمعة) ينبغي أن يكونَ مميزًا كفاتحةٍ للعام الهجري الجديد وأن يكون بالزخمِ اليماني والحضور الشعبي الواسع”، واوضح أن “النصرةَ للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم وللمقدسات الإسلامية هي مِن الوفاء لرسول الله ومِن الجهاد في سبيل الله”.

وأكد السيد الحوثي أن “خروج الشعب اليمني يأتي تجديدًا للعهد لرسول الله بالثبات على نهج الإيمان وفي سبيل الله وفي إطار موقف عظيم ومقدَّس وجُزءًا من جهاد شعبنا ويستحق منا الاستمرار بشكل أسبوعي”.

المصدر: المسيرة نت