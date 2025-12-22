يكن يزور ميقاتي في طرابلس ويبحثان أوضاع المدينة والتحدّيات المعيشيّة

زار الدكتور سالم فتحي يكن الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه بمدينة طرابلس، حيث جرى خلال اللقاء البحث في أوضاع المدينة والتحدّيات الإنمائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها، في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها المواطنون.

وتناول اللقاء أيضًا المستجدّات السياسيّة على الساحة اللبنانيّة، مع التشديد على أهميّة الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الحوار، وضرورة تكامل الجهود بين مختلف الأطراف لما فيه خدمة طرابلس وأهلها.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الدكتور يكن مواقف الرئيس ميقاتي الداعمة للمؤسّسات التربويّة، مشيدًا بحرصه الدائم على مصلحة مدينة طرابلس وأبنائها.

