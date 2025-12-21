عراقجي يؤكد أن ايران لا تريد الحرب ولكنها على اتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان

أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ان افضل طريق لمنع الحرب هي الاستعداد لها وان ايران لا ترحب بالحرب لكنها على اتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان.

وفي مقابلة تلفزيونية كشف عراقجي ان الجمهورية الإسلامية في ايران اعادت بناء كل ما دمره العدوان الأميركي الصهيوني خلال حرب الاثني عشر يوما، مشددا على ان الوجود العسكري الأميركي في منطقة غرب اسيا هو سبب عدم الاستقرار فيها.

من جهة أخرى اكد عراقجي ان ايران لا تزال طرفًا ملتزمًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومستعدة للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي يجب عليها العودة إلى واجبها المهني وتجنب أي تسييس، ورفض أي طلبات ذات دوافع سياسية.

وفي السياق جدد عراقجي التاكيد ان تخصيب اليورانيوم هو حقٌ لايران ومسألة كرامة وطنية وفخر، لأنه إنجازٌ لعلمائها.

للبحث في مواقف الوزير عراقجي، ينضم الينا من طهران المختص في الشؤون الايرانية الاستاذ مختار حداد.

المصدر: موقع المنار