حركة أمل أحيت ذكرى الشهيد قطيش في عنقون

احيت حركة “أمل” ذكرى الثلاثة أيام للشهيد حسين سمير قطيش باحتفال حاشد في النادي الحسيني لبلدة عنقون، بحضور وفد من قيادة إقليم الجنوب في الحركة، مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، قيادة المنطقة السابعة في الحركة وقيادات كشفية، مسؤولة مكتب شؤون المرأة في الحركة- اقليم الجنوب عايدة كوثراني وفعاليات وأبناء البلدة وقرى الجوار.

المجلس استُهلّ بآيات من القرآن الكريم. ثم ألقى عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة علي صفاوي كلمة تحدث فيها عن مزايا الشهيد قطيش “ومناقبيته والتزامه بخط الحركة ومسيرة الامام الصدر في الدفاع عن لبنان وعن سيادته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”. وشدد على “أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة عدوانية إسرائيل”.

واختتم الاحتفال بالسيرة الحسينية للشيخ اشرف الجعفري.