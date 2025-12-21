توغّل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

أفادت وكالة سانا بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت، اليوم، توغّلًا جديدًا في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، في خرقٍ متواصل للسيادة السورية.

وذكرت الوكالة أنّ دورية مؤلّفة من آليتين عسكريتين توغّلت من نقطة العدنانية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حاجزًا عند تقاطع قرية أم العظام الرابط مع قريتي رويحينة والمشيرفة.

وأضافت أنّ دورية أخرى توغّلت غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقدمت على إطلاق نار عشوائي في الهواء من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه، توغّلت دورية مؤلّفة من خمس آليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، في استمرار للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: وكالة سانا