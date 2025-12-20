مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 20\12\2025

قراءة: غادة عساف النمر

كتابة: يوسف شعيتو

كعادتها تتحدثُ المسيراتُ الاسرائيليةُ عن نتائج ِاجتماعات الميكانيزم، وهي اليومَ اخبرت اللبنانيين بصوتٍ عالٍ ان لا شيءَ تغيرَ وان الاصرارَ الاميركيَ على تغطية العدوان ِلا يزال ُحاضراً، وكذلك خرق ُاتفاق ِوقف اطلاق النار ..

ومع اجتماع ِالامس الذي وقّعَ بنيامين نتنياهو محضرَه ببيانٍ صادرٍ عن مكتبه، لم يعد مجديا ًالسؤال ُعن ايِ دور ٍللميكانيزم خاصةً بعدما قدمَها نتنياهو اطاراً فعالاً يساندُ كيانَه في مراقبةِ الجيش اللبناني في ما يُسمى نزع َالسلاح.. والسؤال هنا، هل سمع َبعضُ السياديين بإهانةِ نتنياهو لجيشِنا الوطني؟ أم خضع َهؤلاءِ بالكاملِ لارادة تل ِابيب بعدما اعلنوا التحاقَهم بالمشروع ِالاميركي؟ وهل باتتَ مهمتهم التمهيدُ لمهام مزعومة ٍفي الاتفاقِ الذي لم يلتزم الاسرائيليُ باي تفصيلٍ وارد ٍفيه على مرأى العالم ِوالضامنين ؟

اما الضاربين َنهاية َالعام مواعيد َللانتقال الى مراحل َاخرى من التنازل اللبناني – او المهولين َبالسيفِ الصهيوني ِوالعصى الاميركي- فلا يزالون متحللينَ من كل واجب ٍوبعيدينَ عن ممارسةِ اي ِلون ٍمن المسؤوليات الوطنية، ولا يبالون بايِ مصير ٍيُؤخَذ اليه لبنانُ بكل ابنائه، وليس بيروتُه وجنوبُه وبقاعُه فقط …

في المشاريعِ الاميركيةِ المجهزةِ للمنطقة، ومنها لبنان، والتي تخرجُ خرائطُها تباعا ًمن “شركة ترامب العقارية”، جاء احدثُها في التسريبات الاعلاميةِ الاميركيةِ بعنوان ” شروق ِالشمس في غزة” ، وهو يحول ُالقطاعَ الفلسطينيَ المدمرَ الى منطقة ٍسياحية ٍحديثة ٍبأكثر َمن مئةِ مليار دولار، اما الشرطُ فهو نزعُ سلاحِ المقاومة في القطاع .. هو شرطٌ استبقت حركةَ حماس الحكم َعليه حين قالت إن سلاحَ المقاومةِ باقٍ حتى قيام ِالدولة الفلسطينية التي تلونت ارضُها بدماءِ ابنائها منذ ُقيام ِكيان الاحتلال

