اجتماع رباعي في ميامي يبحث تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة وآليات الانتقال إلى الثانية

قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن اجتماعًا لمسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر، عُقد في مدينة ميامي الأميركية، بحث مسائل تتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الخاص بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها كتشالي، السبت، على حسابه في منصة “إكس”، أوضح فيها أن ممثلي الدول الأربع اجتمعوا الجمعة في ميامي، لمناقشة التطورات المرتبطة بقطاع غزة.

وأشار كتشالي إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مثّل بلاده في الاجتماع، الذي تناول مستجدات الأوضاع في القطاع، موضحًا أنه جرى خلال اللقاء تقييم القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، إلى جانب بحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى، رغم الانتهاكات، وعلى استكمال عملية الإفراج عن الرهائن، مع تسجيل تراجع كبير في وتيرة الاشتباكات.

كما أوضح كتشالي أن المباحثات تناولت الترتيبات الكفيلة بضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين في المرحلة الثانية، إضافة إلى الخطوات المزمع اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليهما في خطة السلام.

وأضاف أن الوزير فيدان تبادل، على هامش الاجتماع، وجهات النظر مع المسؤولين الموجودين في ميامي في إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويُذكر أنه في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة سلام ووقف للحرب في غزة، تتألف من 20 بندًا، تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب الكيان الإسرائيلي من القطاع، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، غير أن الكيان الإسرائيلي خرق بعض بنوده وماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية، متذرعًا ببقاء جندي له في الأسر داخل غزة، رغم استمرار الفصائل الفلسطينية في عمليات البحث عن جثته وسط الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة التي استمرت لعامين.

وكان من المفترض أن يُنهي الاتفاق الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، إلا أن الكيان الإسرائيلي يواصل حتى اليوم خروقاته ويفرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة.

المصدر: وكالة الأناضول