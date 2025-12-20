الشيخ عبدالله: الجنوب أمانة وطنية ولن نقبل بأن يكون ورقة ضغط على لبنان

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في صور، مفتي الزهراني الشيخ غالب عسيلي، المسؤول التنظيمي لحركة “امل” في جبل عامل علي اسماعيل و القيادي عادل عون، نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر، مفوض العلاقات العامة في جمعية “كشافة الجراح” احمد يونس، رئيس جمعية “هلا صور” عماد سعيد، الزميل محمد درويش، الخبير الاقتصادي والعضو في هيئة الاسواق المالية في مصرف لبنان محمود جباعي، رئيس مكتب مجلس الجنوب حسن هاني وعددًا من الوفود الروحية والأهلية.

وشدد المفتي عبدالله بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، على “ضرورة حماية الجنوب وأهله من العوز والتهجير والاعتداءات المتواصلة”، مؤكدًا أن “هذه المنطقة التي قدّمت الشهداء وصانت الكرامة الوطنية يجب أن تعيش بأمان واستقرار وكرامة وعزّة، لا تحت وطأة الخوف ولا في دائرة الحرمان”.

واستحضر قول الإمام القائد السيد موسى الصدر: «الجنوب أمانة يجب أن يُحفظ بأمرٍ من الله والوطن»، معتبرًا أن “الجنوب ليس هامشًا في الجغرافيا ولا تفصيلًا في السياسة، بل هو قلب لبنان النابض، وذاكرته المقاومة، وجدار الصدّ الأول في وجه الأطماع والاعتداءات”.

ودعا الشيخ عبدالله إلى “دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره الوطني الجامع، بوصفه الضامن لأمن اللبنانيين ووحدة البلاد”، مشددًا على أن “الجيش، كما أكّد دولة الرئيس نبيه بري مرارًا، هو العمود الفقري للاستقرار الداخلي، ويستحق كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي واللوجستي ليقوم بواجباته كاملة، خصوصًا في الجنوب”.

وفي الشأن السياسي، أشار العلامة عبدالله إلى أن “لبنان يتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المساعي الدبلوماسية والمفاوضات الجارية في الناقورة، على أمل أن تُترجم بخطوات عملية من قبل إسرائيل تُثبت التزامها بالقرارات الدولية واحترامها لسيادة لبنان. إلا أن ما يحصل على الأرض من خروقات واعتداءات متكررة يبرهن، النوايا المبيّتة تجاه الجنوب وأهله، ويؤكد صوابية الموقف اللبناني الرسمي الذي يقوده الرئيس نبيه بري في التمسك بالحقوق الوطنية وعدم التفريط بذرة تراب”.

وختم: “أن الجنوب سيبقى عنوان الصمود والوحدة، وأن حماية لبنان تكون بتكامل الموقف الوطني، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وبالالتفاف حول الثوابت التي تحمي الأرض والإنسان، وتصون السيادة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية