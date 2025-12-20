ارتفاع ضحايا المنخفض الجوي في قطاع غزة إلى 13 وسط تحذيرات من تدهور إنساني خطير

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة الطفل الرضيع سعيد أسعد عابدين، البالغ من العمر شهرًا واحدًا فقط، نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد، ما يرفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية في القطاع إلى 13 حالة.

وفي السياق ذاته، حذّرت شبكة المنظمات الأهلية في غزة من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، مؤكدة أن سوء التغذية يتفشّى على نطاق واسع في ظل استمرار الأزمات المعيشية ونقص الخدمات الأساسية.

من جهتها، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن فرقها العاملة في قطاع غزة سجّلت معدلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي، متوقعة ازدياد عدد الحالات خلال فصل الشتاء مع استمرار البرد وتدهور ظروف الإيواء.

ميدانيًا، أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه نجحت في إخلاء سكان برج العودة 6، المؤلف من سبعة طوابق، والواقع شرقي مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وذلك بعد رصد تصدعات وانهيارات في الطوابق الأربعة الأخيرة، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات.

الدفاع المدني: انتشال شهداء وجرحى من مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنه، وبعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تمكّنت طواقمه من انتشال خمسة من الشهداء والجرحى من داخل مدرسة شهداء غزة، الواقعة في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضح أن غالبية الشهداء هم من الأطفال، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى المستشفيات المتاحة لتلقي العلاج.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة في حماية المدنيين، وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية.

منظمة الصحة العالمية: وفاة 1092 مريضًا في غزة أثناء انتظار الإجلاء الطبي

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن 1092 مريضًا كانوا ينتظرون الإجلاء الطبي من قطاع غزة فقدوا أرواحهم خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2024 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأوضح غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها قاموا، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بإجلاء أكثر من 10 آلاف و600 مريض يعانون من حالات صحية خطيرة من قطاع غزة، من بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل.

وأشار إلى أن عددًا أكبر بكثير من المرضى في غزة ما يزال ينتظر الإجلاء لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

وأضاف أن وفاة 1092 مريضًا أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي خلال الفترة المذكورة تمثل رقمًا يُعتقد أنه أقل من العدد الحقيقي على الأرجح، في ظل استمرار القيود والصعوبات التي تحول دون إجلاء جميع الحالات الحرجة في الوقت المناسب.

قصف مدفعي وإطلاق نار مكثّف من مروحيات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة

هذا، وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشّة في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف لمنازل سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية بتعرّض المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي متزامن مع إطلاق نار كثيف من مروحيات الاحتلال.

وفي السياق نفسه، أطلقت الطائرات المروحية التابعة للاحتلال نيرانها بشكل مكثّف باتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، في إطار التصعيد المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة.

المصدر: وكالة شهاب