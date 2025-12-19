بالتزامن مع اجتماع “الميكانيزم”.. محلّقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قبالة شاطئ الناقورة

بدأ صباح الجمعة اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي ولبنان (الميكانيزم) في الناقورة، بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وفي هذا السياق، كان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون قد عقد، قبل يومين، لقاءً مع السفير سيمون كرم، حيث أطلعه على الموقف اللبناني الرسمي، وزوّده بالتوجيهات المرتبطة بآلية التعاطي مع المرحلة المقبلة، والتأكيد على ثوابت لبنان السيادية ومتطلبات الاستقرار.

وبالتزامن مع اجتماع اللجنة، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة في جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار