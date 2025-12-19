رئيس الوزراء المصري في بيروت ويلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم

وصل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مساء الخميس إلى بيروت على رأس وفد وزاري، في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

ومن المقرر أن تُقام مراسم الاستقبال الرسمية للضيف المصري عند التاسعة والنصف من صباح الجمعة في الباحة الخارجية للسراي الحكومي، على أن يعقد الرئيسان سلام ومدبولي بعد ذلك اجتماعًا ثنائيًا، ثم تُعقد المحادثات الموسعة بين الجانبين اللبناني والمصري، ويعقد الرئيسان سلام ومدبولي مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في ختام المحادثات.

كما من المقرر أن يزور مدبولي القصر الجمهوري في بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومن ثم ينتقل الضيف المصري إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصري قد أعلنت، الخميس، في بيان لها أن “مدبولي غادر مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى لبنان، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية، حيث يرافقه وفد رفيع المستوى”.

وأشار البيان إلى أن “الزيارة ستشهد نشاطًا مكثفًا لرئيس الوزراء غدًا الجمعة، حيث من المقرر أن يستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مدبولي في قصر بعبدا”، وتابع: “كما سيعقد رئيس الوزراء لقاءً ثنائيًا مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في السراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين”، وأضاف: “كما سيجمع مدبولي لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر البرلمان اللبناني، على أن يلقي كذلك كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت”.

المصدر: موقع المنار