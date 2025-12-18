مباحثات في ميامي لبحث المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة قطر ومصر وتركيا

يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الجمعة في مدينة ميامي، مسؤولين من قطر ومصر وتركيا، لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، الخميس.

ويأتي الاجتماع في وقت دعت فيه قطر ومصر، بصفتهما الوسيطتين والضامنتين للهدنة في القطاع المدمّر جراء حرب استمرت عامين، إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، المبني على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن خصوصًا انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال وقف إطلاق النار في غزة هشًّا، في ظل خروقات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، فيما يواصل الوضع الإنساني في القطاع تدهوره، وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

ورغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي، الأربعاء، في خطاب نهاية العام، أنه أرسى السلام في الشرق الأوسط «للمرة الأولى منذ ثلاثة آلاف عام».

ويمثل تركيا في اجتماع ميامي وزير خارجيتها هاكان فيدان، فيما جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في خطاب له، تأكيد بلاده الوقوف «بقوة إلى جانب الفلسطينيين».

المصدر: أ.ف.ب.