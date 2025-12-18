مدير عام قناة المنار يتسلم الجائزة الأولى للإعلام المؤثر في ايران

تسلم المدير العام لقناة المنار الحاج ابراهيم فرحات يتسلم الجائزة الأولى للإعلام المؤثر والتي منحتها جائزة الامام الخميني الدولية في دورتها الأولى.

هذه الجائزة، ووفقا لما نص عليه نظامها الأساسي، تعد أبرز جوائز الثورة الإسلامية على المستويين الوطني والدولي.

المصدر: موقع المنار