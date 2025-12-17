الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اضراب لموظفي الادارة العامة حتى 21 كانون الأول

      اعلن موظفو الادارة العامة، في بيان، “استمرار الإضراب في الإدارة العامة، من  الخميس  18 كانون الأول حتى الأحد مساء في 21 كانون الاول ، لأن كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، ولأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة”.

      اضاف البيان: “أضربنا لأن رواتبنا صارت فتاتا، لأن السلطة تتقن الصرف على فسادها وتعجز عن إنصاف موظفيها، ولأن الإدارة التي تقوم عليها الدولة تُترك لتنهار عمدًا.  نضرب دفاعا عن الكرامة لا عن الامتيازات، بل عن حقنا عيش كريم، عن إدارة عامة قوية لا تدار بالذل والاستجداء”.

      وقال البيان: “لا عودة إلى العمل بلا حقوق، ولا تراجع بلا حلول جدية، ولا مساومة على كرامة الموظف. المسؤولية اليوم كاملة على عاتق السلطة السياسية التي اختارت الهروب بدل المواجهة، والتجاهل بدل الإنصاف. إضرابنا مستمر، حتى  تستعاد الحقوق، حتى تُحترم الإدارة العامة، وحتى يسقط منطق إذلال الموظف”.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الإيراني: أميركا تطرح شروطًا مهينة لاستئناف المفاوضات لا أقبل بها ونحن لا نقبل الذل

      الرئيس الإيراني: أميركا تطرح شروطًا مهينة لاستئناف المفاوضات لا أقبل بها ونحن لا نقبل الذل

      العلامة الخطيب يجري عملية قسطرة قلبية ناجحة

      العلامة الخطيب يجري عملية قسطرة قلبية ناجحة

      موظفو الادارة العامة في لبنان: مستمرون في الإضراب حتى 21 كانون الاول

      موظفو الادارة العامة في لبنان: مستمرون في الإضراب حتى 21 كانون الاول