اضراب لموظفي الادارة العامة حتى 21 كانون الأول

اعلن موظفو الادارة العامة، في بيان، “استمرار الإضراب في الإدارة العامة، من الخميس 18 كانون الأول حتى الأحد مساء في 21 كانون الاول ، لأن كرامة الموظف لم تعد تحتمل المماطلة، ولأن الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة”.

اضاف البيان: “أضربنا لأن رواتبنا صارت فتاتا، لأن السلطة تتقن الصرف على فسادها وتعجز عن إنصاف موظفيها، ولأن الإدارة التي تقوم عليها الدولة تُترك لتنهار عمدًا. نضرب دفاعا عن الكرامة لا عن الامتيازات، بل عن حقنا عيش كريم، عن إدارة عامة قوية لا تدار بالذل والاستجداء”.

وقال البيان: “لا عودة إلى العمل بلا حقوق، ولا تراجع بلا حلول جدية، ولا مساومة على كرامة الموظف. المسؤولية اليوم كاملة على عاتق السلطة السياسية التي اختارت الهروب بدل المواجهة، والتجاهل بدل الإنصاف. إضرابنا مستمر، حتى تستعاد الحقوق، حتى تُحترم الإدارة العامة، وحتى يسقط منطق إذلال الموظف”.