    لبنان

    الرئيس بري عرض واللواء شقير للاوضاع العامة واستقبل الهيئة الناظمة للاتصالات وعائلة الشهيد شادي شرارة

      استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات .

      كما استقبل رئيس المجلس النيابي رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة هيثم سرحان، ديانا بو غانم، محمد أيوب، ورجاء الشريف، وذلك في زيارة بروتوكولية بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم

      كما واستقبل الرئيس بري أيضا عائلة الشهيد شادي شرارة زوجته الجريحة أماني بزي وابنتها الناجية من المجزرة الطفلة الجريحة أسيل شرارة وجد العائلة الاستاذ سامي بزي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + بريد الموقع

