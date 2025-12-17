وزارة التربية أعلنت قبول طلبات الترشيح لتولي إدارة مدارس وثانويات رسمية

أعلن المدير العام للتربية فادي يرق ، دعوة أفراد الهيئة التعليمية الراغبين ، لتقديم طلبات الترشح لتولي إدارة مدرسة أو ثانوية رسمية .

وجاء في نص الإعلان :

عملاً بأحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته، واستناداً إلى القرار رقم 1425/م/2025 المتعلق بشروط وأصول إجراء اختبار أهلية المرشح لتولي إدارة مدرسة أو ثانوية رسمية، تُعلن المديرية العامة للتربية – مديرية التعليم الابتدائي / الثانوي ما يأتي:

1) يُدعى الراغبون بتولي إدارة مدرسة أو ثانوية رسمية الواردة أسماؤها في الجداول المرفقة بهذا الإعلان، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات الترشح عبر منصة “كفآءة” على الرابط التالي: http://kafaa.mehe.gov.lb/

2) يُعلَّق هذا الإعلان فور وروده على لوحة الإعلانات في المدرسة وفي المنطقة التربوية، وتُرفق نسخة عنه بسجل الدوام طيلة فترة قبول الطلبات، كما يُبلَّغ أفراد الهيئة التعليمية في الثانوية أو المدرسة أصولاً خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام، ويُنشر بالتوازي على صفحة موقع وزارة التربية والتعليم العالي الإلكتروني على العنوان التالي: www.mehe.gov.lb

3) تُقبل طلبات الترشح خلال مهلة أقصاها واحد وعشرون يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي، أي ابتداءً من تاريخ 15 كانون الأول 2025 ولغاية تاريخ 9 كانون الثاني 2026 (وفقاً للجداول المرفقة بهذا الإعلان)، ولا يُعتد بأي طلب يرد بعد انقضاء المهلة المذكورة.

4) على المرشح أن يتقدم بطلب واحد فقط لإدارة ثانوية أو مدرسة رسمية واحدة من بين الثانويات أو المدارس الواردة في الجداول المرفقة، ويُرفض حكماً أي طلب ترشح مخالف لأحكام هذه الفقرة.

5) تُعتبر جميع الطلبات المقدمة سابقاً من قبل المرشحين لتولي إدارة مدرسة أو ثانوية رسمية بمثابة الملغاة وعلى أصحابها التقدم بطلب جديد وفق الآلية الجديدة.

6) يتضمن الملف الإلكتروني المقدم عبر المنصة المستندات التالية، وفقاً للدليل الوارد في القرار رقم 1425/م/2025، ووفق الآلية المحددة على المنصة الإلكترونية:

” الملف الشخصي: ويتضمن المعلومات الشخصية والوظيفية، والخبرة التربوية، والمؤهلات الأكاديمية، والتدريب المستمر، مرفقاً بجميع المستندات الثبوتية اللازمة، وذلك بصيغة PDF.

” مشروع الترشح: ويتضمن رؤية المرشح للمدرسة أو الثانوية وخطته لتطويرها، على ألا يقل عدد صفحاته عن خمس ولا يزيد على عشر صفحات، ويُقدم عبر المنصة الإلكترونية بصيغة PDF.

7) عند الانتهاء من تقديم طلب الترشح كاملاً عبر المنصة الإلكترونية، يستلم المرشح إيصالاً رسمياً يتضمن رقم الطلب، ويُعدّ هذا الإيصال بمثابة إشعار بقبول طلب الترشح شكلاً.

8) لا يُعتد بأي طلب ترشح يكون الملف الشخصي أو مشروع الترشح فيه ناقص المعلومات أو المستندات المطلوبة، ولا يُصار إلى رفعه أو تقييمه أياً كانت الأسباب.

9) يُعمل بهذا الإعلان فور صدوره وتبليغه أصولاً، وتُكلف مديرتي التعليم الإبتدائي والثانوي والمناطق التربوية المعنية، كل ضمن نطاقها، بتنفيذ أحكامه.

جداول المدارس والثانوية الشاغرة :

ونشرت الوزارة ملحق جداول أسماء الثانويات والمدارس الرسمية التي يشملها إعلان دعوة لتقديم طلبات الترشح لتولي إدارتها

محافظة بيروت

اسم الثانوية القضاء

ثانوية فخر الدين المعني الرسمية للبنات بيروت

ثانوية لور مغيزل الرسمية للبنات بيروت

جبران اندراوس التويني الرسمية المختلطة بيروت

ثانوية العلامه عبدالله العلايلي الرسمية للبنات بيروت

ثانوية الدكتور حسن صعب الرسمية المختلطة بيروت

ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد المختلطة (حوض الولاية سابقاً) بيروت

ثانوية العلامه صبحي المحمصاني بيروت

اسم المدرسة القضاء

راس النبع الثانية للبنات بيروت

عمر فاخوري الابتدائية المختلطة بيروت

متوسطة الأشرفية المختلطة بيروت

روضة رفقة عبدالله التاجي بيروت

روضة عمر الانسي المختلطة بيروت

المستقبل المختلطة بيروت

راس النبع الثانية المختلطة بيروت

متوسطة الملك سعود المختلطة بيروت

العلامه د.صبحي الصالح المتوسطة المختلطة بيروت

الأمير شكيب إرسلان المتوسطة المختلطة بيروت

روضة برج أبي حيدر المختلطة بيروت

زقاق البلاط المختلطة بيروت

وطى المصيطبة الإبتدائية المختلطة بيروت

البسطة الأولى المختلطة بيروت

الطريق الجديدة الاولى المختلطة بيروت

محمد شامل الابتدائية المختلطة بيروت

الأشرفية الثالثة المتوسطة المختلطة بيروت

البسطة الثالثة المختلطة بيروت

الطريق الجديدة الرابعة المختلطة بيروت

جابر الأحمد الصباح – رأس بيروت بيروت

محافظة جبل لبنان

اسم الثانوية القضاء

ثانوية مزرعة يشوع الرسمية المتن

الياس ابو شبكة المتن

الاخطل الصغير المتن

ثانوية منيرة ابو مرعي البلبل الرسمية – كترمايا الشوف

ثانوية برجا الرسمية الشوف

ثانوية المؤرخ جوزف نعمه الرسمية الشوف

بيت مري الرسمية المتن

ثانوية غوسطا الرسمية المتن

ثانوية شحيم الرسمية – فرع الزعرورية الشوف

ثانوية الدكوانة الرسمية بعبدا

ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري دوحة الشويفات الرسمية المختلطة الشوف

ثانوية السيدة منى عدوان قرداحي الرسمية جبيل

ثانوية جبيل الرسمية فرع حصارات جبيل

حسين مسعود الرسمية المختلطة الشوف

ثانوية قرطبا الرسمية جبيل

ثانوية جل الديب المتن

ثانوية حارة حريك الرسمية فرع البنات بعبدا

ثانوية برج البراجنة الرسمية للبنات بعبدا

مارون عبود الرسمية فرع رشميا عاليه

ثانوية مارون عبود الرسمية فرع القماطية عاليه

ثانوية بيصورالرسمية الشوف

ثانوية المربي احمد كزما (الغبيري الأولى) بعبدا

اسم المدرسة القضاء

برجا الديماس المختلطة الشوف

الشوير المختلطة المتن

عاليه الأولى المختلطة عاليه

حارة حريك الاولى المتوسطة المختلطة بعبدا

اهمج جبيل

بدغان المتوسطة المختلطة عاليه

الكفور المختلطة كسروان

الشويفات العمروسية المختلطة عاليه

برجا المتوسطة للبنات الشوف

بشتفين المتوسطة المختلطة الشوف

سبينه المختلطة بعبدا

مشمش المتوسطة المختلطة جبيل

صوفر المختلطة عاليه

سن الفيل الثانية الفرع الانكليزي المتن

برج البراجنة الأولى المختلطة بعبدا

حارة حريك الثانية المتوسطة بعبدا

فرن الشباك الثالثة بعبدا

فرن الشباك المتوسطة المختلطة بعبدا

المنصورية المتوسطة المختلطة المتن

متوسطة انطلياس المختلطة المتن

الليلكي المختلطة بعبدا

روضة الغبيري المختلطة بعبدا

العمروسية الثالثة المتوسطة عاليه

خريبة الشوف المتوسطة المختلطة الشوف

ابتدائية الحدث المختلطة بعبدا

محافظة الشمال

اسم الثانوية القضاء

الهيشة فرع الرامة حلبا

ثانوية حلبا الرسمية حلبا

ثانوية القبيات الرسمية للبنات عكار

ثانوية البداوي طرابلس

ثانوية البداوي الرسمية للبنات طرابلس

سنديانة زيدان عكار

مركبتا المنية – الضنية

ثانوية اميون الرسمية الكوره

ثانوية طاران الرسمية المنية – الضنية

ثانوية مشحا الرسمية المختلطة عكار

ثانوية طرابلس القبه المختلطة الثانية الرسمية طرابلس

الكواشرة الرسمية فرع عين الزيت عكار

مواهب اسطى الرسمية طرابلس

ثانوية الشهيد رفيق الحريري الرسمية ببنين – فرع المحمرة عكار

ثانوية القبة الرسمية المختلطة طرابلس

ثانوية العيون الرسمية عكار

ثانوية برقايل الرسمية عكار

ثانوية كفرحاتا الرسمية الكوره

اسم المدرسة القضاء

روضة القبة طرابلس

حرف بيت داود المختلطة المنية – الضنية

كفرزينا المختلطة زغرتا

مرح كفرصغاب المختلطة زغرتا

الأرز للصبيان طرابلس

الزهرية للصبيان طرابلس

النهضة للبنات طرابلس

روضة البداوي الثانية المختلطة طرابلس

بيت حاويك المختلطة المنية – الضنية

الأب سمعان الدويهي للبنين زغرتا

التبانة المتوسطة المختلطة طرابلس

الجديدة للصبيان – مجمع التل طرابلس

لقمان المختلطة طرابلس

الأميرة نسب للبنات طرابلس

تكميلية طرابلس الأولى للبنات طرابلس

تجمع صفوف الروضة بزبينا عكار

العريضة المختلطة عكار

طورزا المختلطة بشري

العيرونية المختلطة زغرتا

مجدليا المختلطة زغرتا

مرياطة المختلطة زغرتا

تكميلية القبة الثانية المختلطة طرابلس

سليمان البستاني للبنات طرابلس

طرابلس الاولى للبنين طرابلس

عدنان زكي درويش للبنين طرابلس

ناتالي عازار للبنات طرابلس

دير دلوم المختلطة عكار

المنية الحكر المنية – الضنية

حصرون المختلطة بشري

حرقيص المختلطة زغرتا

التقدم للبنات طرابلس

بعل محسن المختلطة طرابلس

مي الثانية للبنات طرابلس

النور للبنات طرابلس

روضة التبانة المختلطة طرابلس

روضة الميناء المختلطة طرابلس

روضة أبي سمراء النموذجية طرابلس

روضة القبيات عكار

البداوي للبنات المنية – الضنية

البداوي للصبيان المنية – الضنية

القطين المختلطة المنية – الضنية

المربي مرشد درباس المختلطة المنية – الضنية

المطل المختلطة المنية – الضنية

دير نبوح المختلطة المنية – الضنية

المربية جنا الفاخوري – علما المختلطة زغرتا

العهد الجديد للبنات طرابلس

الفارابي المختلطة طرابلس

ابراهيم اليازجي للبنين طرابلس

جبران خليل جبران للبنات طرابلس

دوحة الأدب للبنات طرابلس

روضة التل الزهرية المختلطة طرابلس

روضة القبة الجديدة طرابلس

روضة ضهر المغر الثانية طرابلس

البرج المختلطة عكار

الشهيد رفيق الحريري – متوسطة القرقف المختلطة عكار

حيزوق المختلطة عكار

ابن رشد للبنات طرابلس

الجديدة للبنات طرابلس

القبة للبنات طرابلس

المستقبل للبنات طرابلس

النموذج للبنات طرابلس

الهدى للصبيان طرابلس

روضة القبة المختلطة طرابلس

روضة الميناء الثالثة المختلطة طرابلس

روضة النشئ الجديد طرابلس

سليمان البستاني للبنين طرابلس

حلبا للصبيان عكار

عمار البيكات المختلطة عكار

بطرام / خليل سالم الكوره

كفربنين المختلطة – حي معبي المنية – الضنية

حدشيت المختلطة بشري

المربية جورجات القارح للبنات زغرتا

القبة الجديدة المختلطة طرابلس

الزاهرية التبانة للبنات طرابلس

روضة الميناء الاولى طرابلس

المربية مرزوقة المزقزق المتوسطة للبنات – ببنين عكار

مشمش المختلطة عكار

المربي جورج نجيب فرح – العبدة عكار

أكروم عكار

رفيق الحريري – رجم حسين المختلطة عكار

التدريب التربوي للبنات طرابلس

مجمع روضة بعل محسن المختلطة طرابلس

شكا الرسمية للبنات البترون

كوسبا الثانية / كوسبا بنات سابقاً الكوره

حقليت المختلطة المنية – الضنية

عين التينة المختلطة المنية – الضنية

التليل المختلطة عكار

بزبينا المختلطة عكار

عين يعقوب المختلطة عكار

القلمون للبنات طرابلس

بقرصونا الاولى المنية – الضنية

العمارة عكار

تل الزراعة عكار

روضة ببنين عكار

ضهر الليسينيه عكار

وطى مشمش المختلطة عكار

حكر الحوشب عكار

بلانة الحيصا عكار

المربية جان درك عيد – بزيزا الكوره

حرف السياد المختلطة المنية – الضنية

تكميلية سير المختلطة (بدلاً من سير للبنات) المنية – الضنية

روضة زغرتا المختلطة زغرتا

القبة المتوسطة للبنات طرابلس

خربة الجرد المختلطة عكار

دبعل الرسمية المنية – الضنية

محافظة البقاع

اسم الثانوية القضاء

ثانوية حوش الحريمة الرسمية زحلة

ثانوية رياق الرسمية زحلة

ثانوية الرفيد الرسمية راشيا

ثانوية المرج الرسمية جب جنين

ثانوية مشغرة الرسمية البقاع الغربي

ثانوية غزة الرسمية البقاع الغربي

كوكبا الرسمية راشيا

اسم المدرسة القضاء

متوسطة المنصورة البقاع الغربي

متوسطة مشغرة الثانية المختلطة البقاع الغربي

متوسطة زحلة الثانية المختلطة زحلة

عين عطا راشيا

حوش قيصر زحلة

علي النهري الابتدائية المختلطة زحلة

قب الياس الابتدائية المختلطة زحلة

متوسطة بر الياس المختلطة زحلة

متوسطة رعيت المختلطة زحلة

دير العشاير المتوسطة راشيا

راشيا راشيا

ضهر الأحمر راشيا

متوسطة دير الغزال المختلطة زحلة

بوارج زحلة

متوسطة قليا البقاع الغربي

زحلة الثالثة زحلة

متوسطة بكيفا راشيا

متوسطة مجدل بلهيص راشيا

الحريرية زحلة

محافظة بعلبك الهرمل

اسم الثانوية القضاء

ثانوية العين الرسمية بعلبك

ثانوية الشهيد احمد الفليطي الرسمية / عرسال بعلبك

ثانوية دير الأحمر الرسمية فرع بوداي بعلبك

ثانوية عبدو مرتضى الحسيني بعلبك

ثانوية الهرمل النموذجية الرسمية الهرمل

ثانوية شمسطار الرسمية بعلبك

اسم المدرسة القضاء

بعلبك المختلطة المتوسطة بعلبك

متوسطة دورس المختلطة بعلبك

العين المتوسطة بعلبك

إبتدائية بعلبك المختلطة بعلبك

بيت الطشم الهرمل

متوسطة العسري الهرمل

الدورة – المشاريع بعلبك

سليم حيدر المتوسطة بدنايل بعلبك

متوسطة الشراونة بعلبك

متوسطة حوش النبي بعلبك

متوسطة الشربين الهرمل

متوسطة الهرمل الاولى الهرمل

مراح العين الهرمل

عرسال الخامسة بعلبك

متوسطة شمسطار للبنات بعلبك

تل مسعود الهرمل

الحريقة الهرمل

فلاوي بعلبك

متوسطة راس بعلبك بعلبك

متوسطة اليمونة بعلبك

متوسطة عرسال السادسة الرسمية بعلبك

متوسطة المشاريع المختلطة بعلبك

جنتا بعلبك

محافظة الجنوب

اسم الثانوية القضاء

ثانوية دير كيفا الرسمية صور

ثانوية العباسية الرسمية صور

ثانوية حارة صيدا الرسمية صيدا

ثانوية كمال سلهب الرسمية عين بعال صور

ثانوية مصطفى الزعتري الرسمية صيدا

ثانوية ثريا ابو علفا الرسمية صيدا

ثانوية مروحين الرسمية صور

ثانوية جزين الرسمية جزين

ثانوية الشهيد نعمه مروة الرسمية السكسكية صيدا

المروانية صيدا

عنقون الرسمية صيدا

اسم المدرسة القضاء

درب السيم المتوسطة المختلطة صيدا

عين الدلب المتوسطة صيدا

طورا المتوسطة صور

الاصلاح المتوسطة المختلطة صيدا

إنصارية المتوسطة صيدا

قانا المتوسطة صور

روضة اطفال المروانية المختلطة صيدا

الشهيد مرشد نحاس – بدياس صور

المنصوري المتوسطة صور

صور الثانية المختلطة صور

متوسطة معروب صور

وادي جيلو الابتدائية صور

زيتا الابتدائية صيدا

الاصلاح الثانية المختلطة صيدا

إرزي المتوسطة صيدا

صيدا اللبنانية الكويتية المختلطة صيدا

عبرا المتوسطة المختلطة صيدا

كوثرية الرز صيدا

كفرملكي المتوسطة صيدا

الريحان جزين

حناويه صور

السماعية المتوسطة صور

انصارية الابتدائية صيدا

دبعال المختلطة صور

البيسارية المتوسطة صيدا

يارين المتوسطة صور

الرمادية المختلطة صور

كوثرية السياد المتوسطة صيدا

محافظ النبطية

اسم الثانوية القضاء

تبنين بنت جبيل

ثانوية كفرشوبا الرسمية حاصبيا

حاصبيا الرسمية حاصبيا

ثانوية شبعا الرسمية حاصبيا

جباع الرسمية النبطية

ثانوية عيترون الرسمية بنت جبيل

اسم المدرسة القضاء

جديدة أنصار النبطية

سميح دخيل شاهين المتوسطة النبطية

شهداء دير الزهراني المتوسطة النبطية

جميل جابر بزي المتوسطة المختلطة النبطية

الهبارية المتوسطة النبطية

ميس الجبل الابتدائية المختلطة النبطية

الكفور الابتدائية المختلطة النبطية

حومين التحتا المتوسطة النبطية

متوسطة عبد اللطيف فياض المختلطة النبطية

كفردونين الابتدائية المختلطة بنت جبيل

يارون بنت جبيل

الصوانة المتوسطة مرجعيون

الإمام موسى الصدر زوطر الغربية النبطية

جبشيت المتوسطة المختلطة النبطية

فرون المتوسطة بنت جبيل

بريقع النبطية

روضة كفررمان المختلطة النبطية

فريحة الحاج علي المتوسطة للبنات النبطية

عيتا الشعب المختلطة بنت جبيل

عبا المتوسطة المختلطة النبطية.