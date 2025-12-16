بلدية برج البراجنة: صيانة شبكات الصرف الصحي وإنهاء الأعمال المتضرّرة

أعلنت بلدية برج البراجنة عن انتهاء قسم الأشغال من صيانة شبكات الصرف الصحي، ولا سيما تلك التي تضرّرت نتيجة أعمال الحفر ضمن ورشة المياه في نطاق البلدة، في إطار حرصها على تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية الخدمات.

وأوضحتفي بيانها اليوم أنّ “الفرق المختصّة قامت باستبدال القساطل القديمة بأخرى جديدة، ونفّذت الأعمال بوتيرة متسارعة بهدف الإسراع في إنجاز الورشة وفتح الطرق أمام حركة السير والمدارس، والحد من أي إزعاج للمواطنين”.

وبالتوازي، أكدت أنّ شرطة بلدية برج البراجنة واكبت الأعمال ميدانيًا عبر تنظيم حركة المرور وتسهيل تنقّل الأهالي في محيط الورشة، حفاظًا على السلامة العامة والحد من الازدحام.

المصدر: جمعية العمل البلدي