    عربي وإقليمي

    لابيد: نتنياهو وصمة عار على “إسرائيل”

    شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوما حادا على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه “أصبح وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم”.

    وجاءت تصريحات لابيد، الاثنين، على خلفية إقدام رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، في وقت سابق، على اصطحاب رئيس مجلس نواب باراغواي راؤول لاتوري إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للقاء نتنياهو، الذي يمثل أمامها في قضايا فساد.

    وقبيل انعقاد الجلسة، رفض قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب طلبا تقدم به نتنياهو لإلغاء مثوله أمامها، مبررا ذلك بانشغاله بلقاءات مع مسؤولين أجانب، فيما وافقت المحكمة فقط على تقليص مدة الجلسة.

    ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في ثلاثة ملفات قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته، كما سبق أن تقدم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن يحسم مصيره حتى الآن.

    وفي تدوينة نشرها على منصة “إكس”، قال لابيد: “بدلا من إحضار رئيس برلمان باراغواي إلى نير عوز، جلبوه إلى جلسة المحكمة، هذا عار”، وأضاف: “عندما قلت إن أوحانا رئيس نصف الكنيست شعر بالإهانة، وهذا بالضبط معنى أن تكون رئيسا لنصف الكنيست”، وسأل: “لماذا يورط لاتوري في محاكمة رئيس الوزراء”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

