    هيومن رايتس واتش: استهداف “اسرائيل” لمنشآت إعادة الإعمار في الجنوب جرائم حرب

      أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجمات الإسرائيلية على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب

      وفي تقرير لها اوضحت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمَّرت أكثر من ثلاثمئة وستين آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات بالإضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت، وأن الجيش الإسرائيلي وبعد أن حوَّل بلدات حدودية في جنوب لبنان إلى أنقاض يسعى لعرقلة إعادة بناء ما تدمر وعودة الاهالي.

      وأكد التقرير المنظمة الحقوقية الدولية عدم وجود أدلة على أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الاسرائيلي أو حول هذه المواقع التي هي عبارة عن منازل ومنشآت مدنية.

      المصدر: موقع المنار

