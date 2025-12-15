روابط التعليم الرسمي تُصعّد: إضراب واعتصامات الأربعاء رفضًا للمماطلة

أعلنت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي الإضراب المفتوح وتنفيذ اعتصامات يوم الأربعاء، احتجاجًا على ما وصفته بسياسة المماطلة في الاستجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي.

وحذّرت الروابط، في بيان، من الاستمرار في نهج التجاهل، محمّلةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع التربوي، ومعتبرة أن هذا المسار قد يقود إلى انفجار كبير في حال استمرار تجاهل المطالب المحقّة.

وأوضحت الروابط أن تحركها يأتي للمطالبة بإقرار زيادة عادلة وفورية على رواتب الأساتذة والمعلمين، ومضاعفة الرواتب 37 ضعفًا اعتبارًا من مطلع عام 2026، إلى جانب رفع أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة، وضم العطاءات إلى صلب الراتب من دون تأخير، فضلًا عن إنصاف المتقاعدين بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأكدت روابط التعليم أن الإضراب والاعتصامات مستمرة إلى حين تحقيق المطالب، داعيةً المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تفاديًا لمزيد من التصعيد وشلل العملية التعليمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام