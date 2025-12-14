البستاني لحاصباني: اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك

كتبت عضو تكتل “لبنان القوي” النائبة ندى البستاني عبر منصة “اكس”: “بيذكّرني الوزير غسان حاصباني بجوزف غوبلز، يلي قال: اكذب، اكذب حتى يصدّقك الآخرون، ثم اكذب أكثر حتى تصدّق نفسك”.

وقالت البستاني “ما في أشطر من القوات (اللبنانية) بتبرير الفشل وكبّ اللوم على غيرها”، وتابعت: “أيّامنا وصلت التغذية لـ٢٠ ساعة، وتراجعت تدريجيًا بعد ثورة القوات المقنّعة يلي استعملتوها لتسقيط العهد”، وأضافت: “بس عأيامكن (أيام القوات) وصلت لصفر ساعة”.

ولفتت البستاني إلى أن “الوقائع والأرقام هيك بتحكي، ووثائق صفقات الفيول تبعكن يلي بالقضاء موجودة، أمّا قصص البطولات صارت قديمة”، وتابعت: “كان الأفضل دولتَك تسمّعنا صوتك ببرنامج صار الوقت وتفرجينا مستنداتك بموضوع الكهرباء”، وأضافت: “بدكن وفيكن تعتّموا البلد ليستفيدوا المولدات، وصار بدها تتحمّلوا مسؤولياتكن بالكهرباء وبالحكومة يلي مشاركين فيها!”.

وكان حاصباني قد قال في حديث له في وقت سابق الاحد “هناك معطيات متقاطعة كشفت عن وجود محاولات تخريب متكرّرة هدفت إلى دفع لبنان نحو العتمة الشاملة، ولا سيّما خلال فترة الأعياد، في محاولة لتحميل مسؤولية أي انقطاع للكهرباء لوزير الطاقة والمياه…”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام