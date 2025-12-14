أستراليا: 10 قتلى يهود بإطلاق نار خلال احتفالات عيد “الحانوكا” في سيدني

أفادت وسائل إعلام أسترالية اليوم الأحد بسقوط 10 قتلى جراء إطلاق نار وقع خلال احتفالات عيد “الحانوكا” اليهودي في منطقة شاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني.

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة 12 آخرين قبل أن تعلن السلطات ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 أشخاص.

وفور وقوع الحادث، أطلقت السلطات الأسترالية عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، فيما أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اعتقال شخصين، مؤكدة أن العملية ما زالت جارية، وناشدت الجمهور الابتعاد عن المنطقة لضمان سلامتهم وإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع الحادث.

وفي بيان، وصفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية الهجوم بـ”الإرهابي الدموي”، مؤكدة تواصلها مع قادة الجالية اليهودية في أستراليا.

وبثت شبكة ABC لقطات تظهر سلاحًا ناريًا ملقى على الأرض، وعناصر الشرطة يقدمون المساعدة للضحايا، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس” فرار أشخاص من موقع الحادث وسط سماع أصوات الطلقات وصفارات إنذار الشرطة.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أن الحكومة على علم بـ”الوضع الأمني المتدهور” في بوندي، داعيًا السكان إلى توخي الحذر والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الشرطة.

المصدر: شبكة ABC