لبنان

حركة “الأمة” هنأت ايران: سقطت أوهام التفوق الصهيوني



توجهت حركة الأمة، في بيان ب”أسمى آيات المباركة والتهنئة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعبا، وعلى رأسها سماحة السيد القائد علي الخامنئي ، وإلى حرس الثورة الإسلامية، بمناسبة الانتصار الكبير الذي تحقق في مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني المتغطرس، والذي شكل ضربة استراتيجية مدوية لأعداء الأمة”.

وذكر البيان “أن إيران الإسلام أكدت مرة أخرى، عبر هذه المواجهة الحاسمة والصمود البطولي، أنها الحصن المنيع في وجه الهيمنة والاستكبار، وأنها قادرة، بإرادة قيادتها وشجاعة أبنائها، على إفشال مخططات التدمير والتركيع، وكسر شوكة العدوان، فلقد سقطت أوهام التفوق الصهيوني، وتحطمت رهانات واشنطن وتل أبيب على فرض الإرادة بالقوة”.

وأشار البيان إلى “أن ما حققته الجمهورية الإسلامية ليس مجرد إنتصار عسكري أو سياسي خاص بها، بل هو انتصار للأمة جمعاء، ولنهج المقاومة والتحرر، ورد حاسم على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتهميش دور قوى المقاومة في المنطقة”.

واعتبر البيان “أن هذا الانتصار المبارك دليل ساطع على صوابية النهج المقاوم وتأكيد أن الأمة متى ما توافرت لها القيادة الصادقة والإرادة الحرة، قادرة على تغيير المعادلات وفرض إرادتها على الطغاة والمحتلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام