جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغّل في ريف القنيطرة ويقيم حاجزاً مؤقتاً في ريف درعا الغربي

توغّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وأقام حاجزاً مؤقتاً في ريف درعا الغربي، وفق ما أفادت به مصادر سورية ومحلية.

وقالت وكالة «سانا» السورية للأنباء إن “قوة إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات توغلت بعدة قرى بريف القنيطرة، انطلاقاً من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مروراً بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة”.

من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن جيش الاحتلال نفذ تحركاً ميدانياً مفاجئاً داخل منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث توغلت دورية إسرائيلية على الطريق الواصل بين قريتي معرية وعابدين مساء أمس، ونصبت حاجزاً مؤقتاً قبل متابعة انتشارها في المنطقة الحدودية، وسط حالة من الترقب بين المدنيين.

وأشار المرصد إلى أن هذا التحرك يُعد من أكثر التحركات قرب خطوط التماس خلال الفترة الأخيرة، من دون ورود معلومات عن وقوع احتكاك أو مواجهات حتى اللحظة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في المنطقة الجنوبية، وزيادة التحركات المتبادلة على جانبي الحدود خلال الأسابيع الماضية، مما يعكس حالة الترقب الأمني المستمرة بين الأطراف المعنية.

المصدر: وكالة سانا