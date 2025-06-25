لبنان

بيضون: نؤكد على أهمية مهمة “اليونيفيل” بظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي

شارك عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء في مراسم التسليم والتسلم في قيادة القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل).

وبالمناسبة، قال بيضون إن “مشاركة الفاعليات الجنوبية والحضور الرسمي في المراسم، تؤكد مدى أهمية مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي اللبنانية”.

وأشار بيضون إلى أن “الكلمات التي ألقاها القائدان السابق والجديد لليونيفيل تعكس حاجة لبنان والمجتمع الدولي إلى هذه المهمة الأساسية، التي تساهم في تحويل الجنوب من وضع هش إلى حالة دائمة من وقف إطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام