لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في بيان لها الاربعاء ان يكون الطقس غدا الخميس، مشمسا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتكون الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم غد الخميس حيث يتحول إلى حار، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر حتى نهاية الأسبوع .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على الجبال المتوسطة، بخاصة في الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتكون الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

الجمعة: مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة بخاصة في الداخل، حيث تلامس درجات الحرارة ال 39 درجة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة ، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام