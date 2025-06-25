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العدو الاسرائيلي هدم منزلا بالقدس ومشتلا بسلفيت المحتلة

هدمت سلطات العدو الإسرائيلي الأربعاء منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة ومشتلا زراعيا في سلفيت شمالي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت البلدة، وهدمت منزلا يعود للمواطن متوكل الخطيب، مكون من طابقين، دون اخطار مسبق”.

من جهة ثانية، لفتت المصادر الى انه “في سلفيت شمالي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مشتلا زراعيا في بلدة كفل حارس شمال غرب محافظة سلفيت”.

وأفادت المصادر أن “جرافات الاحتلال دمرت المشتل بالكامل، وأتلفت المزروعات والمعدات الزراعية الموجودة بداخله، ما أدى إلى تكبّد العائلة خسائر مادية فادحة”.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات هدم ممنهجة في بلدات وقرى محافظة سلفيت بالضفة المحتلة، مستهدفة المنشآت الزراعية والسكنية، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين ومنع التوسع العمراني والزراعي الفلسطيني.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام