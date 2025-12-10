تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون لتعديل المادة 21 من الدستور

تقدّم عدد من النواب باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، بهدف خفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً، تعزيزاً لمشاركة الشباب في الحياة السياسية وحرصاً على مواءمة الدستور مع القوانين اللبنانية والمعايير الدولية.

ويستند الاقتراح إلى ضرورة إزالة التناقض القائم بين الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، إذ تمنح هذه القوانين الشاب اللبناني عند بلوغه سنّ الـ18 كامل الأهلية المدنية والجزائية، بما يتيح له الزواج، توقيع العقود، تحمّل المسؤوليات القانونية، والانخراط في المؤسسات العسكرية والحزبية والنقابية، في حين يُحرم من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار النواب إلى أنّ الواقع القانوني الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشباب ودورهم المتنامي في المجتمع، معتبرين أنّ خفض سنّ الاقتراع حقّ بديهي يعزّز العدالة الدستورية والمشاركة الديمقراطية.

وقد وقع على الاقتراح كلّ من النواب:

فؤاد مخزومي، بولا يعقوبيان، فريد البستاني، فيصل الصايغ، الياس جرادة، جميل السيد، إيهاب مطر، أمين شري، راجي السعد، وطه ناجي.

ومن المنتظر أن يُعرض الاقتراح على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية، تمهيداً لإقراره بعد استكمال المسار التشريعي المطلوب.

المصدر: موقع المنار