نائب جمهوري أمريكي يقدم مشروع قانون للانسحاب من حلف “الناتو”

قدّم النائب الجمهوري “توماس ماسي” مشروع قانون يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي أن ماسي قدّم مشروع القانون رقم 6508، المعروف بـ”قانون الناتو”، والذي ينصّ صراحة على خروج الولايات المتحدة من الحلف.

ويؤكد مشروع القانون أن استمرار عضوية الولايات المتحدة في الناتو “لا يخدم مصلحة الأمن القومي”، معتبراً أن الحلف أصبح “من مخلفات الحرب الباردة” بعدما تأسس لمواجهة الاتحاد السوفيتي.

كما ويرى ماسي أن استمرار مشاركة بلاده في الحلف يعرضها لخطر الانخراط في حروب خارجية، ويحمّل دافعي الضرائب تكاليف “بلغت تريليونات الدولارات”.

وقال ماسي في بيانه إن “على الولايات المتحدة الانسحاب من الناتو واستخدام تلك الأموال للدفاع عن البلاد”، مضيفاً أن الدستور الأميركي “لا يسمح بالتدخل المستمر في الشؤون الخارجية، وهو ما حذّر منه الآباء المؤسسون”.

كذلك واعتبر أن الولايات المتحدة “لا ينبغي أن تكون ضامن أمن العالم، خصوصاً عندما ترفض دول غنية تحمّل تكاليف دفاعها”.

وبحسب نص المشروع، يُلزم القانون الرئيس الأميركي بإبلاغ الناتو رسمياً بقرار الانسحاب، كما يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الميزانيات المشتركة للحلف.

ويشير المشروع أيضاً إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية كافية لتأمين دفاعها دون الاعتماد على الدعم الأميركي.

المصدر: روسيا اليوم