    دولي

     ترامب يهاجم سياسات الهجرة الأوروبية ويتعهد بإنهاء القتال بين كمبوديا وتايلاند

      انحرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التركيز الاقتصادي في مهرجانه السياسي بولاية بنسلفانيا، ليتناول طيفاً واسعاً من القضايا الدولية والمحلية، متباهياً باستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط، ومعلناً استعداده للتدخل لإنهاء الاشتباكات المتجددة بين كمبوديا وتايلاند.

      وخلال كلمته أمام أنصاره في منتجع ماونت آيري كازينو بمدينة ماونت بوكونو، قال ترامب إن “التعرفة الجمركية” هي كلمته المفضلة، مؤكداً رغبته في توسيع استخدامها ضمن سياساته الاقتصادية.

      كما هاجم سياسات الهجرة والطاقة الأوروبية، معتبراً أنها تهدد “وجود أوروبا الجميلة”.

      وفي تعليق مفاجئ على التوترات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، أكد ترامب أنه قادر على إنهاء النزاع “بمكالمة هاتفية واحدة” بحسب زعمه، ويأتي ذلك فيما تشهد المنطقة تصعيداً أدى إلى نزوح مئات الآلاف مؤخراً.

      ويأتي المهرجان فيما يسعى ترامب إلى تهدئة غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما أكد في فعالية سابقة أن الأسعار في الولايات المتحدة “تنخفض بشكل هائل”.

      المصدر: يونيوز

