الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

صمود يساوي الانتصار

معنى أن تصمد إيران بوجه العالم

فصل جديد من صراع الإرادات: إيران تُفشل حرب الإخضاع

لجنة الإشراف تستأنف اجتماعاتها أمام تحدّيات الخروقات “الإسرائيلية” المستمرة: الـ”يونيفل” برعاية أميركية

سعر الصرف الحقيقي يعود إلى مستويات ما قبل الانهيار: لبنان يراكم الخسائر ويدفنها… مجـدّدًا

صحيفة النهار:

لبنان يرصد الاتفاق وأثره على السلاح

سلام ترامب

إيران واسرائيل: تكلفة حرب الـ 12 يومًا

صحيفة الجمهورية:

باراك وعد بإثارة الانسحاب مع ترامب

لبنان ينتظر اليوم التالي

الجيش يوقف “وريث” والي لبنان في “داعش”: هذا ما كان يخطط له

الحروب والرهانات الجيوسياسية

صحيفة الديار:

المنطقة ترتاح… ولبنان إلى أنفراج

البطريرك يازجي للشرع: لا يكفينا عزاؤكم و”ما حدا يتباكى علينا”

سلام في قطر: الغاز مجددًا وأملٌ بعودة الإعمار

صحيفة نداء الوطن:

يازجي للشرع: ما زلنا ننتظر أن تُمد يد الينا

“أنصار السنة” يتبنى تفجير كنيسة مار إلياس

جعجع في بعبدا… لقاء إيجابي وارتياح بينه وبين عون

سعيد يصّر على معالجة استثنائية للأزمة النظامية

إصلاح المصارف: هيئة أم هيئتان؟

لبنان “يتحضّر” لسيناريو انفجار ديمونا منذ العام 2012

صحيفة البناء:

نتنياهو يوقف الحرب بعد الفشل في تحقيق الأهداف نوويًا وصاروخيًا… والنظام باقٍ

مَن يحتاج الاتفاق أكثر ومَن يملك الأوراق بعد سقوط الحرب: إيران أم الغرب؟

عمليّة نوعيّة للمقاومة في غزّة: الاحتلال يعترف بتدمير آليات و20 بين قتيل وجريح

صحيفة اللواء:

مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة

عون يستعد لإطلاق الحوار. . وسلام لتفاهم حول الطاقة مع قطر

وقف الحرب بين “إسرائيل” وإيران وترامب يرفض خروقات وقف النار

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني

لعنة خان يونس: 4 قتلى من جنود الاحتلال وعشرات المفقودين والجرحى

صحيفة الشرق:

محادثات لبنانية – قطرية في الدوحة: ترحيب بوقف الحرب بين “إسرائيل” وإيران

ترامب الرابح الأكبر يفرض وقف إطلاق النار على إيران و”إسرائيل”

الاسرار

صحيفة الجمهورية:

َعلم أن شركة عرضت التعاون مع وزارة سابقا، ً لكن حجبت عنها الداتا ُالمجموعة حتّى اللحظة.

تتداول أوساط ديبلوماسية مجموعة من السيناريوهات التي رافقت العملية الأميركية العسكرية في إيران، حتّى وصلت إلى السؤال عن سبب تأخير إعلان وقف النار 24 ساعة.

كشفت جهة مسؤولة أن مؤسسة لبنانية حكومية اعتمدت أرقام ّمؤسسة مالية عالمية لتصحح أرقامها في أحد الملفات.

صحيفة نداء الوطن:

تولّى عدد من موظّفي القطاع العام، ولا سيّما في وزارتي الصحة والشباب والرياضة، رئاسة بلديّات في مناطق جنوبية، في مخالفة لأحكام المادّة 28 من قانون البلديات رقم 118/1977، ما يثير تساؤلات حول الصمت الإداري والرقابي حيال تجاوزات تمسّ بمبدأ فصل السلطات الإدارية والتمثيلية.

في ظلّ الخلاف السياسيّ الحادّ بين طرفَي “الثنائي الشيعي”، يتريّث وزير الصحة في إعلان شواغر المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية، ما أدّى إلى شلل إداريّ في عدد منها في بيروت والجنوب والبقاع. وتؤكد مصادر متابعة أن الخلاف لا يتعلق بالكفاءة بل بتوزيع النفوذ.

رغم خروجه من الوزارة، لا يزال أحد الوزراء السابقين للطاقة يحاول التدخّل في بعض المعاملات وفي طلبات تراخيص، مستعينًا بشبكة موظفين كانوا ضمن فريقه السابق إلّا أن جهوده الملتوية تصطدم بنهج الوزير الحالي المصرّ على درس الملفات وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.

صحيفة البناء:

خفايا

-توقعت مصادر أوروبية أن تنشط المساعي لتحقيق اختراق في الوساطة لإنهاء حرب غزّة عبر صيغة تجعل مستقبل سلاح المقاومة في عهدة الحكومة الفلسطينية المؤقتة من فعاليات محلية في قطاع غزّة التي سوف تتولى مسؤولية غزّة تحت رعاية مصريّة وتضمن غياب حركة حماس عن المشهد الحكوميّ وتؤمن خطة الإعمار والمساعدات لإنهاء ملف الأسرى، باعتبار أن التساهل الأميركي مع رئيس حكومة الاحتلال في ملف غزّة لم يكن نابعًا من وهم قدرته على تحقيق ما يدعو إليه من نصر مطلق بل بسبب التخطيط المشترك للحرب التي تمّ شنّها على إيران والتفاهم على ترك البحث في غزّة إلى ما بعد الانتصار في الحرب لأن الانتصار سوف يؤدي إلى تغيير المشهد الإقليمي أما وقد تمّت الحرب ولم يتحقق الانتصار فلا بد من صيغة تنهي الحرب التي تُحرج كلّ الغرب وكلّ العرب بما يتناسب مع التوازنات التي أسفرت عنها الحرب ولو بصيغة لا غالب ولا مغلوب.

كواليس

-حملت المقالات التحليليّة لكبار الكتاب في الصحف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية حول الحرب على إيران تقاطعًا على مسألتين: الأولى التوسّع في عرض نتائج الضربات التي طالت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية للقول إن برامج إيران قد تضررت كثيرًا لكنّها لم تخرج عن الخدمة ولا يزال بناؤها وترميمها ممكنًا، والثاني التعبير عن القلق من صعوبة التفاوض مع إيران بعدما سقط سلاح التهديد بالحرب واستنفد سلاح العقوبات وظيفته وصار المطلوب حوافز تعيد جلب إيران للتفاوض، وإبداء الخشية هنا من أن تتحوّل الحوافز إلى قبول بالشروط الإيرانية التي تمّ نسف التفاوض بسبب رفضها أميركيًا مما يجعل ما يفترض أنه هزيمة لإيران إلى أنتصار لها واستطرادًا طرح سؤال حول مصير كمية اليورانيوم المخصّب على درجة عالية وإبداء القلق من برنامج نوويّ سريّ لإيران وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يجعل السعي للتوصل إلى اتفاق نوويّ جديد ضرورة ملحّة ولو بشروط مريحة لإيران والاكتفاء بما لحق برنامجها من أضرار ويسبب لها تأخيرًا زمنيًا.

صحيفة اللواء:

همس: يجري تداول معلومات عن أن استهداف قاعدة العديد في قطر، جرى تسريبها قبل 48 ساعة على الأقل من وقوع القصف!

غمز: ما تزال التعيينات الأخيرة مدار أحاديث الصالونات نظرًا لما سبقها، وتبعها من إجراءات سواءٌ على مستوى الترقية أو التعيينات من خارج الملاك.

لغز: يعتقد دبلوماسي بارز أن موضوع الإستراتيجية الدفاعية بات ملحًا أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: صحف