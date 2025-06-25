عربي وإقليمي

العلاقات العامة للحرس الثوري تعلن مواعيد مراسم تشييع الشهداء في طهران وغلبيكان

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في بيان، عن موعد مراسم تشييع الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدة أنّ مراسم التشييع ستُقام يوم السبت 27 حزيران/ يوليو 1404 هـ في العاصمة طهران.

وأوضح البيان أن المراسم ستنطلق من أمام بوابة جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الإيراني المؤمن، وفاءً لقادته الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الأمة ومبادئها.

كما ستُقام مراسم تشييع خاصة لجثمان القائد في الحرس الثوري الإسلامي، الفريق حسين سلامي، ورئيس مكتبه العميد الحاج مسعود شانئي، يوم الخميس 5 يوليو 1404 هـ، في الساعة التاسعة صباحاً، في مسقط رأسهما مدينة غلبايكان، بحضور شعبي ورسمي حاشد يليق بمكانة الشهيدَين ودورهما في مسيرة الثورة والمقاومة.