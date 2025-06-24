لبنان

النائب عز الدين: حزب الله يدعم بسط الدولة سلطتها

علّق النائب حسن عز الدين، على وقف إطلاق النار بين إيران و”إسرائيل”، معتبرًا أنّ “المخاوف التي راودت بعض الأطراف في لبنان من دخول حزب الله في الحرب ناتجة عن أوهام لا أساس لها”، مؤكدًا أنّ “الحزب حريص على الوطن ومعني بتداعيات ما يجري في المنطقة، لأن لبنان جزء من الوطن العربي”.

وفي مداخلة عبر إذاعة “سبوتنيك”، أشار عز الدين إلى أنّ “إيران واجهت عدوانين: الأول من العدو الصهيوني واستمر عشرة أيام، تبعه عدوان أميركي”، مضيفًا أنّ “إيران اختارت المواجهة بثقافتها وهويتها وقوميتها، وخاضت معركة مشرّفة خرجت منها منتصرة ومرفوعة الرأس”.

ولفت إلى أنّ “الحديث عن القضاء على البرنامج النووي الإيراني يحتاج إلى تدقيق، إذ لا معطيات واضحة قبل تحديد الأضرار”، مشددًا على أنّ “العقل الإيراني لا يزال موجودًا، والموضوع الإجرائي مجرّد تفصيل”.

وأكّد أنّ “أهداف العدو لم تتحقق بفعل الردود الإيرانية”، وأنّ “قدرات إيران الصاروخية فاجأت الجميع، ما أبقى النظام والشعب والدولة متماسكة، وحافظت إيران على دورها الوازن في الإقليم”.

وعن انعكاس صمود إيران على قوة حزب الله في لبنان، أكّد عز الدين أنّ “التأثير معنوي ومباشر ولا يمكن لأحد الحدّ منه”، معتبرًا أنّ “المرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار ستتحدد وفق تعاطي الإدارة الأميركية مع الملفات”.

وأشار إلى أنّ “العدو ذاق طعم الهزيمة وويلات الحرب بعدما استُبيحت سماء فلسطين والأراضي المحتلة من شمالها إلى جنوبها”، لافتًا إلى أنّ “نتنياهو سيكون موضع مساءلة أمام خصومه، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة”.

وأكّد عز الدين أنّ “حزب الله يدعم بسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”، وأنّ “سلاح المقاومة ليس ميليشيويًا”،

وأشار إلى “التواصل المباشر وغير المباشر مع قائد الجيش جوزاف عون في هذا الإطار للوصول إلى تفاهمات في شأن سياسة دفاعية وطنية”،

أضاف: “نفس المقاومة ما زال قويًا، والمنطق يقول إن على الحكومة إخراج العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي أمر آخر”.

وشدّد على أنّ “الجيش اللبناني يقوم بدوره الوطني، والعلاقة بينه وبين حزب الله جيدة”، معتبرًا أنّ “الرهانات الحزبية الآنية خاسرة”،

وختم: “لا أحد يثق بالعدو المجرم، الذي يُتقن الغدر والكذب والنفاق، ويجب أن نبقى على أهبة الاستعداد له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام