جبهة العمل الإسلامي تدعو إلى خطة دفاعية بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» وترفض تقسيم بلدية بيروت

عقدت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان اجتماعها الدوري في مركزها الرئيسي في بيروت، برئاسة منسّقها العام الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، وحضور أعضاء مجلس القيادة: الشيخ عبد الله جبري، الشيخ يوسف مشلاوي، المحامي محمد ملص، الخبير حسين كلش، الحاج بسام الزين، وأمين سر الجبهة الشيخ شريف توتيو.

وبحسب بيان صادر عن الجبهة، تم البحث في الأمور المحلية الداخلية والأحداث المتسارعة والمستجدّة على صعيد استمرار العدوان اليهودي الصهيوني المجرم الغاشم على «غزة العزّة» و«لبنان الكرامة والعنفوان».

وأكّد المجتمعون ضرورة أن تأخذ الدولة اللبنانية، بكلّ مكوّناتها ومؤسّساتها، دورها في التصدّي للعدوان على كافة الصعد، لإجبار العدو وردعه ومنعه من الاستمرار في غيّه وطغيانه وعدوانه، معتبرين أن ذلك «يقتضي حتمًا وضع خطة دفاعية، يكون من ضمنها أن تكون الثلاثية الماسية (الجيش والشعب والمقاومة) حاضرة في أي وقت لصدّ العدوان السافر».

كما طالبت الجبهة المجتمع الدولي بأن «ينزع قناع النفاق عن وجهه، وأن يكون على قدر المسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عنه وعن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في إلزام العدو الإسرائيلي تنفيذ تلك القرارات الدولية والالتزام بها، إن لجهة لبنان الكرامة والعنفوان أو لجهة فلسطين المحتلة وقطاع غزة العزّة».

وشدّدت على أن «على المجتمع الدولي أيضًا أن لا يكون منحازًا إلا لجانب الحق، حقّ الدول والشعوب في أن تعيش بأمن وحرية وكرامة وسلام، وعليه أن يمارس على العدو اليهودي الصهيوني المجرم، بجدية، أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية كي يوقف عدوانه الدموي الهمجي المستمر على لبنان وقطاع غزة وضفة الأحرار والكرامة».

وأخيرًا، رفضت الجبهة رفضًا قاطعًا الدعوة الصادرة عن أحد الأحزاب بتقسيم بلدية بيروت، واعتبرتها دعوة مشبوهة تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك في العاصمة بيروت.​

المصدر: الوكالة الوطنية