    لبنان

    سلام يلتقي أمير قطر في الدوحة الذي أعلن عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان

      التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة.​

      وخلال اللقاء، أكّد أمير قطر “استمرار دولة قطر في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا”، مشيرًا إلى أنّ “الدوحة ستعلن قريبًا عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان”.​

      من جهته، أكّد سلام حرصه على “صون أفضل العلاقات بين البلدين”، وعبّر عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، ولا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية. وأشاد “بالدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية”.​

      وأشار إلى أن “الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال”.

      كما شدّد على “ضرورة تكثيف الحشد الديبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها”، داعيًا دولة قطر إلى “مواصلة دورها الحيوي في دعم هذا المسعى وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب”.​

      وأكد رئيس مجلس الوزراء “التزام حكومته بالمضيّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها”، معربًا عن “تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة”.​

      كما التقى نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في مستهل مشاركتهما في “منتدى الدوحة”. وقد خُصِّص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية اللبنانية–السورية.​

      المصدر: الوكالة الوطنية

