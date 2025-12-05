روسيا والهند تدعوان للسلام في الشرق الأوسط وللحوار في “النووي الإيراني”

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال القمة الروسية – الهندية الثالثة والعشرين، على التزام بلديهما بتطوير شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، إلى جانب التعاون في قضايا إقليمية ودولية أبرزها الوضع في الشرق الأوسط.

ودعا الجانبان، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة عن «الكرملين»، إلى «ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط»، مشددَين على «حماية المدنيين وتعزيز جهود السلام، في ظل القلق المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة». كما أكدا التزامهما بـ«السلام والاستقرار في الشرق الأوسط» و«الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى التصعيد وتهدد الاستقرار الإقليمي».

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة، مثل «الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإتجار بالمخدرات». كما شددا على أهمية الحوار في معالجة البرنامج النووي الإيراني، وعلى ضرورة دعم الاستقرار العالمي في ظل عالم يسير نحو التعددية القطبية.

وأكد البيان المشترك استمرار التعاون ضمن مجموعات «بريكس» و«شنغهاي للتعاون» و«مجموعة العشرين»، لبحث قضايا مثل جهود إصلاح التعددية، ومؤسسات الحوكمة الاقتصادية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما شدد الطرفان على «تحفيز النمو الاقتصادي واستدامة سلاسل التوريد، والتزام التجارة الحرة والعادلة، ومكافحة تغيّر المناخ».

وفي سياق الإصلاحات الأممية، دعا الجانبان إلى «إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي»، وجددت موسكو دعمها لترشيح نيودلهي لنيل مقعد دائم في المجلس. كما أشار الطرفان إلى «الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي للتعاون في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، تمثيلي، ديمقراطي وعادل، قائم على مبادئ القانون الدولي والتنوع الحضاري».

وفي أعقاب المحادثات الروسية الهندية في نيودلهي اليوم، أكد الرئيس الروسي أن «روسيا والهند تنتهجان اليوم سياسات خارجية مستقلة بالتعاون مع دول «بريكس» و«منظمة شنغهاي للتعاون»، وتدفعان عجلة بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية، وتتمسكان بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن المحادثات بين الجانبين شملت بحثاً معمقاً لمجمل جوانب التعاون الروسي الهندي، واصفاً حزمة الاتفاقيات الموقعة بأنها «قوية».

وشكر بوتين رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على حفاوة الاستقبال مؤكداً أن المحادثات كانت مفيدة وبناءة.

المصدر: موقع جريدة الأخبار