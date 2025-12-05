اللواء باكبور: القوات البحرية للحرس الثوري مجهزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء محمد باكبور أن القوات البحرية للحرس أصبحت مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو.

وصرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، خلال المرحلة الثانية من مناورات “القوة” لبحرية الحرس، أن “القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة للقتال البحري”.

وتجري المرحلة الثانية من مناورات الحرس الثوري الإيراني حاليًا بإطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى.

وقال اللواء باكبور، خلال تنفيذ هذه المرحلة من المناورات: “القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مُجهّزة بجميع الأسلحة اللازمة للقتال البحري”.

من جهة ثانية، أكد الأدميرال تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن “الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز البحرية للحرس الثوري جُرّبت وفقًا لمبدأ الدفاع السلبي”.

المصدر: مهر