ماكرون: الولايات المتحدة بحاجة لنا لضمان السلام في أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى مواصلة «المجهود الحربي» لدعم أوكرانيا وزيادة «الضغط على الاقتصاد الروسي».

وقال ماكرون: «يجب أن نواصل المجهود الحربي… ونزيد الضغط، لا سيما على الاقتصاد الروسي»، معتبراً أنّ «الوحدة بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمرٌ لا غنى عنه».

وحثّ ماكرون، في كلمةٍ ألقاها في الصين، على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأميركيين بهذا الشأن، مشدّداً على ضرورة «عدم الاستسلام لأيّ روح انقسام بين الأوروبيين والأميركيين».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام. الولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلينا لضمان أن يكون هذا السلام صلباً ودائماً».

وأفادت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية بأنّ ماكرون والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، وقادة أوروبيين آخرين أعربوا عن توجسهم من التوجهات التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ماكرون أبدى الإثنين خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تخوّفه من إمكان «أن تخون الولايات المتحدة أوكرانيا في شأن مسألة الأراضي، من دون أن تتوافر لها ضمانات أمنية واضحة».

المصدر: موقع جريدة الأخبار