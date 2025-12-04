سلسلة أُولي البأس.. احصاءات ميدانية وشهادة للشهيد الطباطبائي​ وتفاصيل عن المواجهات البرية

عرضت قناة المنار، ضمن برنامج “بانوراما اليوم”، الحلقة الرابعة والأخيرة من “سلسلة أُولي البأس.. سنحكي الحكاية”، التي تقدّم الرواية الرسمية للمقاومة حول أبرز محطات الحرب.

وشهدت الحلقة عرضا تفصيليا لمعطيات غرفة عمليات المقاومة الإسلامية بشأن العمليات التي نُفذت خلال معركة “أُولي البأس”.​

وتضمّن العمل مشاهد تُعرض للمرة الأولى توثّق عمل بعض الوحدات الصاروخية في حزب الله خلال المعركة، مسلّطة الضوء على جانب من القدرات الميدانية والتكتيكات التي اعتمدتها المقاومة في مواجهة العدو.

كما قدّمت الحلقة شهادة مصوّرة تفصيلية لمسار المعركة ألقاها القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم طباطبائي (السيد أبو علي)، عُرض فيها مقطع من كلمته يتناول طبيعة المواجهات وأداء المقاتلين في الميدان.​

وفي الحلقة، تم عرض عناصر من الفرقة الموسيقية الخاصة خلال تأديتها لموسيقى الإعلام الحربي تحت شعار “كنّا أُولي البأس وسنبقى”، في تأكيد على حضور البعد المعنوي والإعلامي في تثبيت رواية المقاومة.

وشكلت المواجهات البرية العلامة الفارقة في هذه المعركة، إذ خُصّص جزء من الحلقة لعرض تفاصيل الاشتباكات الميدانية التي خاضتها المقاومة الإسلامية على أكثر من محور، عبر شهادة ميدانية من احد ضباط المقاومة الإسلامية.

المصدر: موقع المنار