عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025

العناوين: الأخبار لا كلام مباشرًا.. ودور جديد للـ”ميكانيزم”

مسؤول مصري لـ”الأخبار”: يجب تجنّب الصدام مع حزب الله

واشنطن والرياض تفرضان على الرؤساء التفاوض السياسي

طعن في “تعميمَي نصّار” لكتاب العدل: انتهاك للقانون وتجاوز للصلاحيات

“سنتكوم” تُطلق أول سرب من المسيّرات الهجومية في الشرق الأوسط

سلام: لم نصل بعد إلى مرحلة محادثات سلام مع “إسرائيـل” البناء لبنان يدفع لنتنياهو جائزة الترضية قبل زيارة واشنطن بتعيين سيمون كرم مفاوضًا

القوات تواصل الحملة على عون وتتّهمه باستبعاد جعجع من لقاءات البابا لاوون

ترامب يعلن عن المرحلة الثانية لغزة قريبًا.. ويبحث مع نتنياهو تخفيض التصعيد اللواء خطوة لبنانية لدرء التصعيد: نقاش بين كرم ومندوب “إسرائيل” حول الاستقرار في الجنوب

توسيع “الميكانيزم” لا يعني خفض التصعيد.. ولبنان لا يسقط خيار عودة الحرب

هل أحبط لبنان الحرب “الإسرائيلية”؟ الديار تطعيم “الميكانيزم” بمدنيين فرصة للحل الأسرار: البناء قال مصدر متابع لمسار العلاقات اللبنانية الداخلية حول التفاوض المتصل بلجنة وقف إطلاق النار إن الأمر ليس مفاجئاً ولا هو بجديد وقد حسم منذ أسابيع وإن الجهة المعنية بإبداء الموقف قالت موقفها في رسالتها للرؤساء الثلاثة عندما تبلغت موافقتهم على إضافة شخصية مدنية إلى اللجنة وموقفها هو أنها تعتبر التفاوض تنازلاً لن يجلب شيئاً للبنان ويحقق مكسباً معنوياً للكيان، ولذلك هي تقف ضده وكثيرون تساءلوا يومها عن مغزى الرسالة ولماذا وجّهت للرؤساء جميعاً، لكن المصدر قال إن العبرة هي بالنتائج كما يوم إقرار ورقة توم برّاك في الحكومة التي عارضها الثنائي يومها ولم يقلب الطاولة بسببها. وجاءت النتائج تقول إن الاحتلال لن يوقف اعتداءاته ولن ينسحب رغم إقرار الحكومة ورقة براك، ما أدى إلى تراجع الحكومة عملياً عن قرارها في جلسة الخامس من أيلول وهذا سوف يتكرر اليوم مع فشل الرهان مجدداً. والسؤال للخائفين من التداعيات هو هل مصير سلاح المقاومة سوف تتغيّر موازينه بوجود هذا السفير السابق في اللجنة أم أنها معادلات قوة سياسية وشعبية وعسكرية حسمت وجعلت نزع السلاح خارج البحث، وربما يكون أفضل لمن يريد الذهاب إلى مواجهة لنزع السلاح ألا يفعل ذلك وهو يفاوض الاحتلال فلا تكون وطنيّته موضع طعن.

تقول مصادر إعلامية أميركية تتابع التحضيرات لزيارة رئيس حكومة الاحتلال إلى واشنطن إن الملفات الأميركية تركز على تخفيض التصعيد الإسرائيلي على جبهات لبنان وسورية وغزة مع الاعتراف بعدم امتلاك حلول سياسية لإنهاء قضية سلاح المقاومة في لبنان وغزة وعدم القدرة على ضمان قبول لبنان وسورية وغزة بالرؤية الأمنية الإسرائيلية للحدود، لكن بالتوازي الاعتقاد بأن التصعيد سوف ينسف مناخ التوازن السلبي الذي نتج عن الحرب ولم يعُد هناك تهديد من أي جبهة لأمن “إسرائيل” لسنوات قادمة وسوف يضع “إسرائيل” أمام ضغوط للذهاب للحرب لأن التصعيد لن يحقق شيئاً وعندها تكبر المخاطر ولن تكون واشنطن قادرة على فعل شيء حتى الانتخابات النصفية، بينما هناك ملف إسرائيلي واحد هو ضمان قرار العفو عن بنيامين نتنياهو بعدما تقدّم بالطلب استجابة لنصيحة أميركيّة. الديار علمت “الديار” من مصادر مطلعة ان اختيار السفير السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني الى اجتماعات ” الميكانيزم” جاء بعد رفض واشنطن 3 أسماء تم التشاور بها مسبقاً مع الجهات اللبنانية المعنية، وقد تم التفاهم لاحقًا على تسمية كرم باعتباره معروف لدى الدوائر السياسية الاميركية حيث شغل منصب سفير لبنان في واشنطن لسنوات. وعلم في هذا السياق، ان احد للرؤساء تحفظ على الاسم لكنه لم يعرقل تعيينه.

وصفت مصادر أمنية “للديار”، ما نشره الناطق باسم قوات الاحتلال افيخاي ادرعي من اتهامات ضد حزب الله وإتهامه لتصفية شخصيات لبنانية تملك معلومات عن دوره في انفجار المرفأ، بانه خبر مفبرك ولا سند امني له، ويأتي في سياق الدعاية الفتنوية الساذجة التشويش على نتائج زيارة البابا، وهي لا تتطلب على احد. اللواء يؤكد دبلوماسيون عرباً وأجانب في مجالس خاصة، أن العقدة الأساسية أمام إنهاء الوضع المتوتر في الجنوب، هو الاحتلال الإسرائيلي ورفض التفاوض غير المباشر، وأن لا سبب جوهرياً آخرَ.

يواجه نواب منفردون، حملتهم معطيات تغيرت الى البرلمان، أزمة تحالفات، وتمويل الحملات الانتخابية!

وضعت جهات رسمية يدها على ما سُرِّب عن رواتب خيالية في بعض المصالح المستقلة، على أن تتوضح الصورة لاحقاً. الجمهورية بدا مسؤول كبير مرتاحاً وهادئاً، مؤكّداً أن لا معطيات عملياتية تدعو إلى التخوّف من تصعيد واسع بعد مغادرة البابا.

رأى ديبلوماسي عربي بارز، أنّ حزباً معنياً أخطأ بإعلان أنّه أعاد بناء ترسانته، وأنّ مسؤولاً رسمياً أخطأ أيضاً في التقليل من أهمّية قرار تمثيلي، وكأنّهما يتقاطعان على إعطاء مبرّر لإسرائيل لتوسيع عدوانها.

قال ديبلوماسي غربي، إنّ موفد دولة كبرى ينشغل به اللبنانيّون كلّما أتى إلى لبنان ليس له صلاحية تقريرية، وإن كان رأيه مؤثراً. النهار ظهر من كلام البابا لاوون الرابع عشر بعد مغادرته لبنان انه تلقى قبيل وصوله رسالة من “حزب الله” حول رؤيته لموضوع المقاومة والسلاح وانه ردّ عليها سراً وعلناً.

تلقى مسؤولون لبنانيون باستغراب الكلام الاسرائيلي التحريضي ضد مورغان اورتاغوس واتهامها بانها حرضت على قتل المشاركين في تشييع السيد حسن نصرالله العام الماضي.

يستمر الجدل حول كلام الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في حديثه المتلفز حيال مسؤولية اقراض الدولة بين المركزي وجمعية المصارف وحول استعادة المصارف لودائعها من المركزي، واذ حملت مواقع المصارف المسؤولية كاملة، تحركت الأخيرة عبر جمعيتها للردّ من خلال مقالات مجهولة المصدر والتوقيع.