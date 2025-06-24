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العدو الاسرائيلي يهدد باستهداف طهران بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلن التلفزيون الايراني اليوم الثلاثاء أن “الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار عارية عن الصحة”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجبهة الداخلية لدى كيان العدو اليوم الثلاثاء رصد إطلاق صواريخ على حيفا، في حين قال جيش العدو الإسرائيلي إنه يتأهب لاعتراض صواريخ تستهدف “إسرائيل”.

وبحسب العدو، فقد دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال الكيان بعد رصد إطلاق صواريخ، في حين دعت سلطات العدو الصهاينة للتوجه فوراً إلى المناطق المحمية واتباع تعليمات الجبهة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إنه “لا يزال هناك خطر ولا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حالياً”، رغم إعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في حين، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات بالرد على ما وصفه بـ”انتهاك وقف إطلاق النار” بضربات على أهداف في قلب طهران، حسب قوله.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء سريانه اعتباراً من الساعة السابعة صباح هذا اليوم الثلاثاء (4:00 بتوقيت غرينتش).

عراقجي: “اسرائيل” هي من شنّت الحرب على ايران وليس العكس

بدوره، نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تغريدة على منصة “أكس”، وجود اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن “إسرائيل هي من شنّت الحرب على إيران، وليس العكس”.

وقال عراقجي إن “العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة استمرت حتى الرابعة فجراً لمعاقبة العدو على عدوانه”، مضيفاً أن إيران لن تواصل ردّها “شريطة أن يتوقف العدوان الإسرائيلي قبل هذا الموعد”.

وشكر عراقجي القوات المسلحة التي “ظلت على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم، وردّت على أي هجوم حتى اللحظة الأخيرة”، مشيراً إلى أن “القرار النهائي بشأن استمرار العمليات سيتخذ لاحقاً”.

العدو يزعم التزامه بوقف اطلاق النار

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، إن “إسرائيل” وافقت على اقتراح الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار مع إيران “بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني”، حسب مزاعمه التي أثبت عدم صحتها مواصلة طهران إطلاق الصواريخ إلى قلب الكيان وتحقيق أهدافها حتى اللحظة الأخيرة.

وأضاف البيان أن “”إسرائيل” تشكر الرئيس ترامب والولايات المتحدة على دعمهما في الدفاع ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني”. كما أكد نتنياهو أن العدو “سيرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب صباح اليوم أن “اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران و”إسرائيل” ساري المفعول، وحث الطرفين على عدم انتهاكه، حسب تعبيره.

كما أعرب في مقابلة هاتفية اليوم على قناة “إن بي سي نيوز” عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وإيران “غير محدود وسيستمر إلى الأبد” وأن الصراع بين البلدين “انتهى تماماً”، حسب زعمه.

رسميا، لم تؤكد إيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوقت سابق فجر اليوم الثلاثاء بأن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الكيان بشأن وقف إطلاق النار.

من ناحيته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار بدأ صباح اليوم والجيش لا يزال في حالة تأهب، مؤكدا أن “سلاح الجو سيبقى جاهزا للتصدي للتهديدات”، وأنه “لا تغيير حتى الآن في قيود السلامة العامة ولا يزال احتمال الخطر قائما”.

وفي الإطار ذاته اعتبر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان أن وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح “سيقود إلى حرب أخرى خلال عامين أو 3 أعوام وفي ظروف أسوأ بكثير”.

وأضاف ليبرمان أن “النظام الإيراني لا يريد التنازل عن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ أو عن تمويل الإرهاب في المنطقة”، مؤكدا بأن “الحدث في بئر السبع مؤلم ومرير للغاية رغم الإنجازات العسكرية المذهلة في الحرب ضد إيران”، على حسب زعمه.

ايران: الكلمة الأخيرة لي

وكانت إيران أطلقت رشقات صاروخية على الكيان المحتل قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه عنه ترامب، وتعرض مبنى في مدينة بئر السبع جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى إصابة مباشرة مما تسبب بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة آخرين مع وجود عالقين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا ومناطق شمال الكيان، في حين تحدثت وسائل إعلام العدو عن سماع دوي انفجارات في جنوب الكيان.

وذكرت مصادر العدو أن إيران شنّت سلسلة هجمات صاروخية جديدة على مناطق واسعة في الكيان منذ فجر اليوم، وأصاب صاروخ إيراني مبنى بمدينة بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة، مما تسبب، بحسب وسائل إعلام العدو، في مقتل 6 صهاينة وإصابة آخرين، في حين ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن هناك عددا من العالقين تحت أنقاض المبنى المستهدف.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بيان إنه استقبل 10 مصابين بعد استهداف بئر السبع، اثنان منهم بحالة متوسطة والباقون حالتهم طفيفة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم رصد دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إطلاق 11 صاروخا على الكيان خلال الساعتين الماضيتين في 5 دفعات مختلفة.

في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات جيش العدو تفيد بأن إيران أطلقت صباح اليوم 15 صاروخاً.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية من بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم.

وطلبت الجبهة الداخلية من سكان شمال الكيان البقاء قرب الأماكن المحصنة، في حين قالت القناة الـ12 إن العدو أغلق مجاله الجوي حتى إشعار آخر.

في المقابل، وقبل إستهداف ايران لكيان العدو، زعم الأخير صباح اليوم أنه دمر منصات صواريخ إيرانية، واستهدف مختبرات نووية ومقرات للحرس الثوري، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال إن الجيش استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية على طهران خلال الليلة الماضية.

لكن محافظ طهران قال إنه لا معلومات مؤكدة حتى الآن “بشأن ما إذا أدت اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا إلى اغتيالات”.

وأكد المحافظ أن “معظم اعتداءات الكيان الصهيوني فجراً استهدفت مناطق سكنية أو مواقع لتقديم الخدمات للمواطنين”.

بدورها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب محافظ جيلان “استشهاد 9 أشخاص وإصابة 33 في قصف صهيوني على مناطق سكنية في المحافظة صباح اليوم”.

المصدر: مواقع إخبارية