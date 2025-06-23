عربي وإقليمي

كتائب القسام: أجهزنا على 3 جنود صهاينة شرق جباليا شمال غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقوم بتنفيذ عمليات نوعية رغم صعوبة العمل في القطاع المحاصر.

وبالسياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أن “مجموعة من مقاتليها وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تنفيذ عملية اشتباك من مسافة صفر، تمكّنوا خلالها من الإجهاز على ثلاثة جنود إسرائيليين باستخدام الأسلحة الخفيفة، وذلك شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

ويواصل العدو الإسرائيلي انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف العدو عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام